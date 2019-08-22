أخبار مصر | التضامن: عودة 580 حاجا من الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: عودة 580 حاجا من الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، إن اليوم الخميس، سيشهد عودة ٥٨٠ حاجا من ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية، من محافظات الشرقية والقاهرة والمؤسسة القومية.

وأضاف أنه سيتم التفويج من مطار جدة الى مطار القاهرة، حيث سيتم تواصل عمليات التفويج حتى ٣٠ أغسطس الجارى لتفويج ١٢ ألف حاج هم بعثة ضيوف الرحمن.

هذا وجديرا بالذكر فإنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579.