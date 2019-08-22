اليوم.. آخر فرصة للتظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يغلق قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، باب التظلمات على نتيجة الشهادة الثانوية، والتي استمرت لمدة شهر.

وقال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إن المناطق تلقت ما يقرب من 40 ألف تظلم على النتيجة، منذ فتح باب الطعون وحتى الآن.

وأضاف عبدالعظيم، في تصريحات لمصراوي، أن قطاع المعاهد أتاح للمرة الأولى تقديم الطعون بالإدارات التعليمية تخفيفا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر للمناطق.

وأشار إلى أن طلاب جنوب سيناء الوادي الجديد والسويس والبحر الأحمر هم الأقل إقبالا على تقديم طعون على نتيجة الشهادة الثانوية، منذ فتح باب التظلمات، وأن الأحياء والكيمياء والفيزياء والتفسير والنحو، هي أكثر المواد التي يطعن عليها الطلاب.

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ولفت رئيس كنترول الشهادة الثانوية، إلى أنه تم زيادة عدد مقرات الطعون الإلكترونية للتظلم على نتيجة الثانوية، لتصل إلى 198 مقرًا، تشمل كل الإدارات التعليمية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية للمرة الأولى، تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور.

واعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 49%.

وقال وكيل الأزهر إن نسبة النجاح بالقسم الأدبي بلغت 41.78%، وعدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، نجح منهم 33496.

وأشار إلى أن نسبة النجاح في القسم العلمي بلغت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات 46835، حضر منهم 35672، ونجح منهم 24251، وقسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا، أما في معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، الناجحون 146.​