اليوم.. وزيرة الصحة تستقبل مدير منظمة الصحة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
تستقبل وزيرة الصحة والسكان، "تادروس أدهانوم" مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس.
ومن المقرر أن يتفقد مدير منظمة الصحة العالمية معهد تدريب الأطباء بالعباسية، حيث يقوم بتفقد غرفة عمليات 100 مليون صحة، والتي قامت بتنظيم الحملة القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، وغرفة قوائم الانتظار، والمبادرات الصحية الأخرى.
ومن المقرر أن تعقد الوزيرة و"تادروس" مؤتمرًا صحفياً اليوم بمعهد تدريب الأطباء.
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