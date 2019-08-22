شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 22 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسير شركة مصر للطيران 25 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة لنقل 6300 حاج بواقع 12 رحلة من جدة لنقل 2600 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي و13 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3700 حاج من حجاج تضامن القليوبية وبورسعيد والقاهرة والشرقية والمؤسسة وقرعة بورسعيد والبحيرة والإسكندرية والغربية والدقهلية وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي (علوم – رياضيات) امتحان الدور الثاني في مادة الفيزياء بإجمالي عدد 25596 طالبا/طالبة ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد42549 طالبا/ طالبة.

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تنطلق فعاليات مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول، الذي تنظمه وزارة البيئة بمحمية وادي دجلة بالقاهرة، بالتعاون مع السكان المحليين بالمحميات الطبيعية وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية وبمشاركة الشباب والأطفال وفرق الكشافة، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

يفتتح رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح، والذي يقام بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة ويستمر حتى ٣١ أغسطس الجاري.

يواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت 19 سنة نظيره الأرجنتيني في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في تونس حتى 30 أغسطس الجاري.

يبحث وزير الخارجة الأمريكي مايك بومبيو، مع نظيرته الكندية كريستيا فريلاند التعاون بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك قضايا الأمن والسياسة الخارجية الرئيسية.