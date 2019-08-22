شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 47.2% زيادة فى القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة إجمـالى القروض الاستثمــارية الممنوحــة للمزارعيــن والمشــروعات الزراعية لـ14.2 مليـار جنيـه عام 2017/ 2018 مقابـل 9.6 مليـار عام 2016/ 2017 بزيادة 47.2%.

وقال الجهاز فى بيان أمس، إن هذه القروض شملت القروض قصيـرة الأجل حيث بلغـت 7.7 مليـار جنيـه عام 2017 /2018 مقابـــل 5.6 مليـار عــام 2016/ 2017 بـزيادة 36.2٪، بينمـا بلغت القـــروض متوســـطـة الأجل نحو 6.2 مليـار جنيه، مقـابــل 3.5 مليـار بزيادة بلغت 76.5٪.

وأرجع الجهاز الزيادة فى القروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل إلى الزيادة فى قروض الثروة الحيوانية والتوسع فى منح قروض أعمال مرتبطة بالزراعة وقروض بضمان ودائع مختلفة الأغراض، كمـا بلــغ إجمــالـــى القروض طـويـــلة الأجـــل 243.2 مليـــون جنيـه، مقابل 446.3 مليون، بانخفاض 45.5%، بسبب الانخفـاض فى قيمــة قروض الشباب والعامليـــن ومشروعات التعاون الدولى والقروض الاستهلاكية، وبلغ عدد الجمعيـــات التعاونية الزراعية 5 آلاف و801 جمعية عام 2017/ 2018 مقابـل 5809 جمعيات عام 2016 /2017 بانخفـاض 0.1%.