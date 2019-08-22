شكرا لقرائتكم خبر عن عقد اجتماع مفاوضات سد النهضة منتصف سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعًا، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارات الدفاع والخارجية والرى، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والخبراء المختصين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة أكدت أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمنى محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبى بتعديل موعد الاجتماع السداسى بين الدول الثلاث، والذى كان مقررًا عقده 19 و20 أغسطس الجارى، ليصبح خلال 15 و16 سبتمبر المقبل للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح أن اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق، وأن مصر قدمت مقترحًا فنيًا عادلًا يُراعى مصالح إثيوبيا واحتياجاتها إلى الكهرباء من سد النهضة دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.