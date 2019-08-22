اليوم.. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسة برلمان دولة توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
يستقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ظهر الخميس، بمقر البرلمان المصرى، رئيسة برلمان دولة توجو، وذلك في حضور عدد من رؤساء اللجان النوعية.
ويأتي اللقاء المتوقع في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما على المستوى البرلمانى، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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