أخبار مصر | "رطوبة وحرارة شديدة".. كواليس طقس اليوم الخميس في مدن ومحافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رطوبة وحرارة شديدة".. كواليس طقس اليوم الخميس في مدن ومحافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا ولطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 25 32

الإسكندرية 23 31

بلطيم 25 30

مطروح 22 30

السلوم 22 31

سيوة 24 37

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 35

العريش 22 33

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

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نخل 20 35

نويبع 28 37

طابا 26 36

كاترين 19 32

الطور 27 37

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 36

بني سويف 24 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 38

سوهاج 25 37

قنا 25 39

الأقصر 24 41

أسوان 30 42

أبو سمبل 32 42

الوادي الجديد 27 40

شلاتين 28 37

أبو رماد 27 37

حلايب 29 34

رأس حدربة 27 34