شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تتأهب لـ«عام الانتخابات» بتكثيف اجتماعاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أحزاب سياسية اجتماعاتها المكثفة، فى إطار التجهيز لانتخابات مجلسى «الشيوخ والنواب» والمحليات التى ستجرى العام المقبل، ودعا «الحركة الوطنية» نوابه وأماناته المركزية فى المحافظات لاجتماع عاجل، اليوم، لمناقشة خطة التحرك خلال الفترة المقبلة، وطالب أحمد الضبع، نائب رئيس الحزب، فى بيان رسمى، أمناء المحافظات، بضرورة إحضار الخريطة الانتخابية لكل محافظة، والتى تتكون من أسماء المراكز والمدن والأقسام والوحدات المحلية بكل مركز «القرى التى تشكل الوحدات المحلية».

وعقدت لجنة العمّال المركزية بـ«المحافظين» اجتماعًا، قبل يومين، لمناقشة دور العمّال فى العمل السياسى خلال الفترة المقبلة، وبحث آليات إعداد كوادر عمّالية للمشاركة فى الانتخابات المحلية، وقال عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم والمتابعة، إن الاجتماع تم على مستوى أمانات المحافظات وتناول الحديث عن التحضير لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

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وعقد أشرف رشاد، رئيس «مستقبل وطن»، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء المراكز والأقسام والكوادر التنظيمية فى بنى سويف والفيوم، ضمن اللقاءات التنظيمية التى بدأها فى جنوب الصعيد (قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، ثم محافظات (سوهاج، أسيوط، الوادى الجديد، المنيا).

وقال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، إن خطة الحزب لخوض انتخابات المحليات بدأت منذ أكثر من 3 أشهر بدورات تأهيلية للعناصر التى سيتم الدفع بها من الشباب.

وأعلن «التجمع» أنه يستعد لانتخابات المحليات منذ فترة طويلة.

وأورد بيان للحزب أن قياداته فى المحافظات يرشحون الأسماء التى ستتقدم للاستقرار على الأسماء النهائية وفق ضوابط وشروط محددة، إذ تم إعطاء الحرية لهم فى اختيار القوى السياسية التى سيتم التنسيق معها فى انتخابات المحليات، عدا التيارات الدينية.