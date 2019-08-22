شكرا لقرائتكم خبر عن بطل العالم لـ«الكيك بوكسينج»: أسعى لتنظيم بطولة عالمية في شرم الشيخ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكابتن صلاح عزازي، بطل العالم للكيك بوكسينج، إن تحقيقه لهذه البطولة هو مجهود سنوات كثيرة، موضحا أنه قام بتمثيل مصر في محافل دولية كثيرة في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وجنوب إفريقيا وأمريكا.

أضاف خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أنه حصل على المركز الأول في بطولة العالم للكيك بوكسينج 17 مرة، ومرتين في المركز الثاني، ومرة وحيدة في المركز الثاني.

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تابع: «حلمي منذ الطفولة أن أحقق بطولات وبدأت سنة ألعب كاراتيه وبعدها كونغ فو، ولما الكيك بوكسينج سنة 97 نزلت مصر انضممت لها وشاركت في أول بطولة في إيطاليا سنة 99 وحصلت على الحزام الأسود في نفس العام، وحصلت على دورة متدربين الكيك بوكسينج، وهو ما أهلني العب بطولة محترفين عام 2000».

مضى قائلًا: «عام 2003 حصلت على تاني عالم في جنوب أفريقيا وفي إيطاليا وأمريكا وإسبانيا»، معقبا: «عندما بلغت سن الرابعة عشر، لعبت بمركز شباب بلبيس بالساحة الشعبية، وكنت أسير على قدمى من القرية إلى مدينة بلبيس، لعدم قدرتى على توفير أجرة الموصلات من القرية إلى مدينة بلبيس، إلى أن تحقق الحلم، عندما شاهدنى الكابتن جمال صبرى والكابتن عبدالمقصود جاد، وكنت وقتها ألعب كاراتيه وكونغ فو في مركز الشباب، وأعجبا بمهاراتى الرياضية، ثم انتقلت إلى اللعب في نادى الأزبكية حتى عام 1987، وكانت أول بطولة التي شاركت فيها بطولة الجمهورية للكونغ فو سنة 1990 وحصلت على المركز الثالث، وعام 1991 التحقت للعمل بإحدى الشركات ولعبت باسم الشركة لعدة سنوات، ثم انتقلت للعبة الكيك بوكسينج».

أشار إلى أنه يسعى لتنظيم بطولة عالمية بشرم الشيخ لتشريف مصر في المحافل الدولية والعالمية، موضحا أنه يتمنى إنشاء اتحاد مصري للكيك بوكسينج لأن مصر بها حوالي 14 ألف لاعب.