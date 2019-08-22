شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يحسم مصير «الفائدة» اليوم.. وتوقعات بالتخفيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الدورى، اليوم، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والقروض، إذ تترقب الأوساط المالية والمصرفية نتائجه، وسط توقعات بخفض سعر الفائدة، وتخلِّى البنك عن «سياسة التثبيت» التى ينتهجها منذ فترة، عقب تراجع التضخم إلى مستويات قياسية والبطالة واستقرار سعر الصرف.

وتتوقع مُحلِّل قطاع البنوك بإدارة البحوث بشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية، مونيت دوس، أن يخفض «المركزى» قيمة الفائدة فى النصف الثانى من العام الجارى، بمقدار 100- 200 نقطة أساس، يتبعه خفض آخر فى حدود 200- 300 نقطة أساس فى 2020، مضيفة، فى بيان أمس: «بناءً على أرقامنا، يؤدى ذلك إلى خفض صافى هوامش الفائدة لدى البنوك ما بين 4.5% و5.0% بحلول 2024، من 5.5% و6.9% على مدار 2017».

وحسب البيان، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة، بقيمة 700 نقطة أساس، أى 7%، فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، فى نوفمبر 2016، ما أدى إلى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص، ثم خفضت أسعار الفائدة بإجمالى 300 نقطة أساس خلال عامى 2018 و2019، ومع ذلك ينتظر قطاع الأعمال الخاص خفضًا آخر يتراوح بين 300 و400 نقطة أساس، قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالى للشركات.

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وتوضح البيانات الصادرة عن إدارة البحوث بالشركة أن الوضع الاقتصادى يشجع على سياسة تيسير نقدى أسرع، ما ينشأ عنها نمو فى القروض، لكن بصافى هوامش فائدة أقل.

وتوقع محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنكى «قناة السويس والعربى السودانى»، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة خلال الاجتماع، بواقع 1%، خاصة أن التخفيض ضرورى وحتمى مع التحسّن الملحوظ فى المؤشرات المالية والاقتصادية والانخفاض الكبير فى معدل التضخم ووصوله إلى 7.8% الشهر الماضى، مسجلًا أقل مستوى منذ أغسطس 2015، داعيًا البنك إلى اتباع سياسة تنشيطية بخفض سعر الفائدة، ما يساعد على خفض تكلفة الديون الداخلية، ما يسهم بدوره مباشرة فى خفض عجز الموازنة.

وأوضحت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، القابضة، أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حتمية خفض الفائدة، بواقع 1% فى الاجتماع المقبل، ولاسيما أن التضخم وصل إلى أقل من 9% على أساس سنوى، وهو الرقم المستهدف من البنك المركزى فى آخر 2020، منوهة بأن أسعار الفائدة أعلى من 5%، متفوقة على المتوسط البالغ نحو 2%، ما يدعم خفض أسعار الفائدة بنحو 2 إلى 3% على مدى ما تبقى من العام الجارى.

وأشار طارق متولى، نائب رئيس بنك «بلوم مصر» سابقًا، إلى أنه لا يوجد خيار أمام «المركزى» سوى تخفيض سعر الفائدة بما لا يقل عن 1%، خاصة أن الظروف مواتية لذلك، وهناك اتجاه عالمى لخفض سعر الفائدة، كما حدث فى أمريكا وتركيا، غير أنه عند تخفيض سعر الفائدة بمقدار 1%، يتم توفير 40 مليار جنيه للدولة.

وتوقع علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، خفض سعر الفائدة ما بين 1 و2%، لافتًا إلى أن ذلك يعمل على رواج حركة الأموال فى البلد، وبالتالى يعمل على زيادة فى حركة البيع والشراء، وزيادة فى الإنتاج للمصانع والشركات، بالإضافة إلى أنه يصب فى مصلحة الجميع، ويحد من حالة الركود الشديد التى تعانى منها السوق.