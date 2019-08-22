شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مساء الأربعاء، مستشفى الحسين الجامعى، للاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمات الطبية التي تقدمها مختلف أقسام المستشفى للمواطنين.

أكد بيان للجامعة أن رئيس الجامعة تفقد كذلك العديد من أقسام المستشفى، حيث اطمأن على استقرار منظومة العمل وانتظامها على أكمل وجه، كما استمع إلى ملاحظات المواطنين عن مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، واطلع على آلية سير العمل.

يذكر أن رئيس جامعة الأزهر كان برفقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال زيارته الميدانية لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، حيث اطمئن فضيلته على سير العمل بالمستشفى وتطبيق معايير الجودة بالعيادات الخارجية والأقسام المختلفة.