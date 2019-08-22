شكرا لقرائتكم خبر عن كليات جديدة لمواجهة البطالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتح باب التنسيق للالتحاق بالكليات، هذا العام، بابا جديدا أمام طلاب الثانوية العامة باستحداث مجموعة من الكليات تأتى بعيدة تماما عن التصنيف المعتاد للكليات، فى محاولة من الدولة لمواجهة البطالة بين الشباب.

تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، صادر مؤخرا، ذكر أن الشباب فى الفئة العمرية بين 15 و29 عاما الأعلى بطالة، خاصة أصحاب المؤهلات الجامعية، بسبب تمسكهم بالحصول على فرص عمل تناسب مؤهلاتهم الدراسية.

التقرير ذاته أكد انخفاض معدلات البطالة فى الربع الثانى من 2019 إلى 7.5%، نتيجة إتاحة عدد كبير من فرص العمل فى المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة، خاصة فى مجال التشييد والبناء.

وبالعودة للكليات المستحدثة، نجد أن الجامعات استحدثت كليات عدة جديدة، منها «تكنولوجيا صناعة السكر بأسيوط، وهندسة الطاقة بأسوان، والثروة السمكية بالسويس، والاستزراع السمكى والمصايد بالعريش، والذكاء الاصطناعى بكفرالشيخ، والملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببنى سويف، وخدمة اجتماعية تنموية ببنى سويف، وعلوم الأرض ببنى سويف، وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة»، بهدف تغيير منظومة التعليم الجامعى وإيجاد مجالات جديدة لعمل الشباب.

وتستقبل الجامعات المصرية ما يزيد على 450 ألف طالب خلال العام الدراسى المنتظر ينتظمون فى 486 كلية عملية ونظرية تابعة جميعها للجامعات الحكومية، بينما ينتظم بالدراسة فى 26 جامعة حوالى 170 ألف طالب.

وأعلنت وزارة التعليم العالى عن استحداث 8 جامعات تكنولوجية خاصة جديدة، بينما أصدر وزير التعليم العالى قرارات بإنشاء وضم 4 كليات جديدة للجامعات الحكومية.

الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قال إن هناك توجها من الدولة لاستحداث كليات تخدم المجتمع المحلى والدولى، وذلك باستحداث تخصصات علمية جديدة ترتبط باحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم افتتاح مزارع سمكية استوجبت إنشاء تخصص علمى لخدمة هذا المجال الجديد.

وأضاف: «لابد أن يواكب العلم مجالات التنمية فى مصر، لهذا تم الاهتمام مؤخرا بالتركيز على التعليم الفنى والذكاء الاصطناعى، والسوق المصرية فى حاجة إلى زيادة أعداد الخريجين فى التخصصات الفنية والمهارات اليدوية، فهناك ضرورة فى زيادة أعداد الحاصلين على كليات التمريض، والحاسب الآلى، والتخصصات الهندسية المرتبطة بالتشييد والبناء والتعمير، فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى تقليل أعداد الطلاب الملتحقين بالكليات النظرية، كونها لا توفر فرصا كبيرة فى سوق العمل».

وأكد انطلاق 3 كليات حديثة متخصصة فى الذكاء الاصطناعى والتشيد والبناء فى 3 جامعات، هى القاهرة وبنى سويف والمنوفية مع بداية العام الدراسى المقبل من أجل توفير خبرات فنية مدربة، لافتا إلى أن الجامعات المصرية باتت تركز على احتياجات المجتمع المصرى، لهذا تم إطلاق كلية متخصصة فى تكنولوجيا الفضاء، لأن هناك خطة قومية تسعى لوضع برنامج فضائى مصرى، وتحتاج إلى موارد بشرية مسؤولة عنه.

الدكتور أبوالفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشؤون التعليم والطلاب، يقول إن استحداث كليات أمر ضرورى، وليس بدعة أو شيئا من الترف، وإنما هناك حاجة ضرورية لذلك، لأن هناك أعدادا كبيرة من طلاب الثانوية العامة يتخرجون سنويا، وهم فى حاجة إلى تعليم جامعى يوفر لهم فرص عمل مناسبة، بالإضافة إلى ضرورة وجود أماكن للطلاب العرب الوافدين من سوريا والعراق والسودان ودول الخليج، ممن باتوا يشعرون بعدم الأمن فى الحصول على تعليمهم فى أوروبا وأمريكا منذ أحداث 11 سبتمبر، فضلا عن الأوضاع الأمنية غير الآمنة فى عدد من الدول العربية، منها العراق وسوريا واليمن وليبيا.

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وأضاف: «نعانى من قلة عدد الجامعات فى مصر، وهناك ضرورة للتوسع فى إنشاء كليات ومعاهد جديدة، تضم علوما مستحدثة، سواء كانت جامعات حكومية أو خاصة، والكليات غير النمطية باتت علوما عادية فى الدول الأوروبية وآسيا، لأنها علوم تواكب التطور التكنولوجى وسوق العمل، والهند تصدر آلاف الشباب من الخريجين الجدد فى علوم البرمجيات إلى ألمانيا».

وأوضح أن مصر انتبهت مؤخرا إلى إنشاء عدد من الكليات المختصة بالحاسب الآلى، لكنها جاءت متأخرة، وتحتاج إلى أن تتحول من التعليم النظرى إلى التعليم العملى.

وعن وجود أغلب الكليات المستحدثة فى محافظات صعيد مصر، قال إن محافظات الصعيد تضم ثلث أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات، لكنها تعانى من عدم توافر أماكن شاغرة لهم، الأمر الذى يضطرهم إلى اللجوء إلى جامعات محافظات الوجه البحرى والقاهرة، ومع وجود توجه لإنشاء جامعات جديدة فى كل المحافظات، تم إنشاء كليات تناسب بيئتهم مثل كلية تكنولوجيا صناعة السكر فى أسيوط، خاصة مع وجود زراعات قصب السكر، فضلا عن كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بأسوان.

وتابع: «هناك كليات مطلوبة فى مصر لا تجد من يسعى إلى إنشائها، مثل كلية علوم البحار، فى الوقت الذى تضم فيه مصر البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما هو الحال فى ألمانيا التى توجد بها كليات متخصصة فى صناعة السيارات، فضلا عن أن كل جامعة لها ما يميزها عن باقى الجامعات فتتميز جامعة ميونخ بتخصص طب العظام، فى الوقت الذى تتميز جامعة أخرى بعلاج أمراض القلب». وقال: «فى مصر نحتاج إلى كليات مستحدثة فى تخصصات مطلوبة، مثل الكليات الخاصة بعلم الأمومة والطفل، فهو تخصص نادر فى مصر، ونحتاج إلى كلية متخصصة فى أمراض الكبد، بعد أن نجحنا فى القضاء على فيروس سى، كما أن هناك ضرورة لإنشاء كلية متخصصة فى هندسة الطاقة الشمسية من أجل استثمار ثروة مصر من الشمس، وأخرى فى أجهزة المستشفيات، لأننا لدينا مشكلة كبرى فى أعداد الفنيين المختصين فى صيانة الأجهزة الطبية، حتى إن أحد أجهزة الأشعة تعطل لعدة شهور فى محافظة أسوان العام الماضى بسبب عدم وجود فنى، الأمر الذى سبب معاناة حقيقية للمرضى، وأدى إلى انتقالهم إلى القاهرة لإجراء الأشعة المطلوبة، وهناك ضرورة إلى وجود كلية فى تصنيع أجهزة التكييف وصيانتها، بسبب التغيرات المناخية التى جعلت من جهاز التكييف ضرورة، يمكن أن تصبح سوقا جديدة للعمل، يقتحم بها شباب سوق العمل فى إفريقيا».

الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، قال إن هناك ضرورة لاستحداث كليات تخلق فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى تقديم محتوى علمى صحيح يتمكن من خلاله الدارسون من خدمة مجتمعهم بطريقة صحيحة، وخدمة أنفسهم من خلال تمكنهم من الالتحاق بعمل مناسب لعلمهم.

وأوضح أن الجامعة استحدثت 8 كليات ومعاهد جديدة، منها كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وعلوم الأرض، وعلوم الإعاقة، ومعهد علوم المسنين، ومعهد علوم الليزر وتطبيقاته، ومعهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتخصصة، ومعهد النباتات الطبية والعطرية، لافتا إلى أن إطلاق هذه الكليات يأتى تزامنا مع توجهات الدولة وخطتها التنموية، فضلا عن احتياجات المجتمع المحلى، حيث تقوم بنى سويف بتصدير 40% من النباتات العطرية والطبية مما تنتجه مصر كلها إلى الخارج.

وأكد أن هناك إقبالا كبيرا من جانب الطلاب على الالتحاق بالدراسة فى تلك الكليات، خاصة كلية علوم الإعاقة، والتى يقبل عليها الطلاب المصريون والوافدون من الدول العربية، موضحا أن المناهج الدراسية التى يتم تدريسها للطلاب لا تعتمد على الأساتذة المصريين فقط، وإنما الجهات المختصة فى مصر والخبرات الدولية، فبالنسبة لكلية علوم الأرض، التى تخدم علم الجيولوجيا والحفريات والبيئة يتم التعاون مع الجانب الصينى فى توفير الكوادر البشرية المدربة، بالإضافة لهيئة الاستشعار عن بعد، وهو الأمر نفسه مع باقى الكليات والمعاهد.

ولفت إلى أن مصر تحتاج إلى التركيز على العلوم التكنولوجية خلال الفترة المقبلة، بعد أن حدثت حالة من التشبع فى عدد من التخصصات العلمية، وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب، وهو ما دفع الدولة إلى إطلاق 8 جامعات حكومية بمصروفات بسيطة، منها جامعة تكنولوجية ببنى سويف.

ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، إن هناك فجوة بين احتياجات سوق العمل والتعليم الجامعى، تسبب فيها برنامج الخصخصة الذى تبنته الدولة فى تسعينيات القرن الماضى، لافتا إلى أن الدولة خلال ستينيات القرن الماضى، عندما كانت تبنى نهضتها الصناعية بإنشاء شركات عملاقة، كان يوجد فى كل شركة معهد فنى متخصص يقوم على تدريب عمالة فنية متخصصة، كما هو الحال فى مصانع الحديد والسيارات وقصب السكر، وكانت تتم إدارته من جانب الشركة وبإشراف وزارة التعليم العالى، لكن بعد بيع الشركات الحكومية وخصخصتها تمت تصفية هذه المعاهد، وفقدنا القدرة على توفير عمالة فنية مدربة.

وأضاف: «عندما أطلقت الدولة مشروعاتها التنموية الحالية، وجدت مشكلة كبيرة فى توفير العمالة الفنية المدربة، لهذا بحثت عن توفيرها بإطلاق كليات جديدة، والدولة تحتاج إلى إنشاء العديد من الكليات والمعاهد التطبيقية لتغذية الشركات والمشروعات الجديدة».

وأوضح أن إنشاء العديد من الكليات التكنولوجية حاليا هدفه تخريج دفعات من الإخصائيين الفنيين فى مجالات متنوعة، الأمر الذى كانت تقوم به المعاهد التابعة للشركات قديما.

وعن انخفاض معدلات البطالة، قال إن انخفاض أعداد البطالة خلال الربع الثانى من عام 2019 يأتى بسبب سوق العمل الثانوية، لأن هناك مشروعات كثيرة تنشط خلال فترة الصيف، خاصة قطاع التشييد والبناء والصناعات الكيماوية والسكر، ولكن بعد انتهاء هذا الموسم يتم تسريح هذه العمالة.