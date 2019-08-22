شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج: مشروعات خدمية وتنموية في أخميم بـ 74.9 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، إنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة بدائرة مركز ومدينة أخميم، بإجمالى تكاليف بلغت 74 مليونا و972 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ، أن هذه المشروعات تأتى فى إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنها شملت قطاعات الكهرباء، ورصف الطرق، ومياه الشرب والصرف الصحى، ورفع كفاءة الخدمات بالمناطق السياحية والأثرية بالمدينة، وإنشاء مبان خدمية جديدة.

وأشار الأنصارى إلى أنه فى قطاع الكهرباء، تم رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات إنارة جديدة بدائرة المركز، حيث تم تركيب 8 أكشاك كهرباء جديدة، وإحلال وتجديد 10 أكشاك كهرباء أخرى، وتركيب 7 محولات كهرباء جديدة، وإحلال وتجديد 28 محول كهرباء آخر، وتركيب 528 عمود إنارة، وتغيير 50 كيلو متر سلك معزول، وذلك بنطاق الوحدات المحلية لقرى الحواويش، ونيدة، والكولة، ومدينة أخميم.

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وفى قطاع رصف الطرق، فقد تم رصف وتوسعة طرق بنطاق المركز بإجمالى أطوال بلغت 17 كيلو مترا.

أحد مشروعات الصرف الصحى بأخميم

وأضاف الأنصارى، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى شملت إنشاء محطة لمياه الشرب المدمجة بقرية «الصوامعة شرق» ومد شبكة مواسير الصرف الصحى لنجع أبوعلى وبعض شوارع المدينة، وداخل قرى نيدة، وآبار الملك، وآبار الوقف، والكولة، والحواويش.

وفى قطاع السياحة، تم الانتهاء من بعض أعمال تطوير منطقة المقابر الأثرية بالحواويش، حيث تم تشطيب السور وتشطيب الكافتيريات ودورات المياه، وتم إنشاء دورات مياه سياحية بمعبد «ميريت آمون» بالمنطقة الأثرية بالمدينة وذلك عقب إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثانى بعد تجميعه وترميمه بمعرفة خبراء آثار مصريين، لافتا إلى الانتهاء من بعض المبانى الخدمية الجديدة بالمدينة.

وأوضح الأنصارى أنه تم الانتهاء من إنشاء مبنى إدارة التموين الجديد بمدينة أخميم وتشغيله، والانتهاء من إنشاء مبنى المركز البيطرى بالمدينة وتشغيله، وجار الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمبنى الجديد للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم تمهيدا لافتتاحه وتشغيله قريبا.