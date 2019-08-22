شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتفقد المستشفى التخصصي ويطمئن على طالبة طب الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، يرافقه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، بزيارة تفقدية لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر.

تأتي الزيارة في إطار المتابعة اليومية لشيخ الأزهر لقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر باعتباره القطاع الأكبر الذى يقوم بدور كبير في خدمة المجتمع، للوقوف على حُسن سير العمل به، مشيدًا بأداء القائمين عليه، لما لمسه من تطور على أرض الواقع وتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمترددين عليها من المواطنين، وتقديم رعاية صحية فائقة للمرضى.

وشدد شيخ الأزهر خلال جولته التفقدية، أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين علي المستشفى .

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وأشاد شيخ الأزهر بدور القطاع ومشاركته الإيجابية والفعَّالة في دعم المنظومة الصحية للدولة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير خدمة طبية مناسبة للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية ، وذلك من خلال المساهمة في المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي تم من خلالها إجراء 300 حالة قسطرة قلبية بإشراف الدكتور ممدوح الطحان، رئيس قسم القلب السابق، وجاري الإعداد للبدء في عمليات القلب المفتوح ، موجهًا إلى ضرورة تعميم تجربة مدرسة القلب على مختلف مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى، أنه ومع بداية شهر سبتمبر المقبل جاري العمل على تشغيل عمليات قسطرة القلب على مدار ٢٤ ساعة، لافتا إلى أن العمل يجري على قدم وساق في هذا الإطار من أجل استكمال مراحل تشغيل المستشفى بكامل طاقتها، في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي سيضعها في مقدمة أكبر الصروح الطبية على مستوى الشرق الأوسط، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وحرص شيخ الأزهر يرافقه رئيس الجامعة، والوفد المرافق لهما، على زيارة الطالبة آية نصر، الطالبة بكلية طب أسنان بنات بالقاهرة، والتي أصيبت في حادث قطار، منذ فترة، وتم نقلها إلى المستشفى التخصصي بقرار من رئيس الجامعة في إطار توجيهات شيخ الأزهر .

كما حرص شيخ الأزهر على الاطمئنان على المرضى، وزيارة بعض الحالات المحتجزة لتلقي العلاج بالمستشفى التخصصي، واطمأن على حالتهم الصحية، واستمع منهم إلى مستوى الخدمة المقدمة لهم من طاقم الأطباء والتمريض، موجهًا بتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة لهم، ولجميع المترددين على المستشفى.

شهد الزيارة الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والدكتور محمد أبوزيد الأمير ،نائب رئيس الجامعة لفرع طنطا ، والدكتور محمود صديق، عميد كلية الطب، والدكتور راشد محمد راشد ،عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط ، والدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي،