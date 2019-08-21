شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأزهر تنظم رحلة سياحية للأئمة الوافدين للتعريف بالحضارة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، رحلة سياحية وتعريفية إلى أهرامات الجيزة للأئمة الوافدين المتدربين بالأكاديمية، ويبلغ عددهم 60 إمامًا وافدًا من عدة جنسيات هي:( نيجيريا- الكاميرون- الكونغو- الديمقراطية- تنزانيا- بنين- السويد- تتارستان روسيا- سيريلانكا- إندونيسيا- الصين).

وقال الدكتور محمد عيسى، رئيس الأكاديمية، إنَّ هذه الرحلة السياحية تأتي في إطار ترسيخ قيم التنوع واختلاف الثقافات والتعريف بالثقافة والتاريخ المصري العريق، ودعم حركة السياحة، والتأكيد على الاستقرار ودعم الاقتصاد المصري، وذلك وفق برنامج ترفيهي وتثقيفي تسعى الأكاديمية لتنفيذه بجانب البرنامج العلمي والأكاديمي، وأن هناك رحلة ثانية للسادة الوافدين إلى المتحف المصري الأحد القادم.

من جانبهم، أبدى الأئمة والوعاظ الوافدون إعجابهم بالحضارة والآثار المصرية التي تعد واحدة من أهم وأشهر الآثار العالمية، وما وصلت إليه الحضارة المصرية من نهضة وتقدم في شتى مناحي الحياة، معربين عن تقديرهم للأزهر الشريف ودوره المهم في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة، مؤكدين أنَّهم سيعودون إلى بلادهم ناقلين ما تعرفوا عليه، ليكونوا سفراء للأزهر ورسالته العالمية.