شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد» تستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، بمطار القاهرة الدولي، أثناء زيارته الأولى لمصر بعد توليه المنصب، وتستمر لمدة يومين، للاطلاع على ما حققته مصر من نجاحات في المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، خاصة ١٠٠ مليون صحة.

ووجهت وزيرة الصحة الشكر لـ«تيدروس» على جهود المنظمة في دعم مصر للتصدي للأمراض بأفريقيا، موضحة أن مبادرة القضاء على فيروس سي تستكمل مسيرتها في أفريقيا بدعم منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن «تيدروس» أشاد بما حققته مصر من إنجاز في مبادرات الصحة العامة خلال العام الماضي، موضحًا أن مبادرة «١٠٠ مليون صحة» هي أكبر مبادرة تنفذها دولة في العالم بمفردها على عدة أمراض أبرزها فيروس سي، وأن تلك المبادرات لم تحقق نجاحًا على مستوى دولة مصر فقط ولكن على مستوى العالم أجمع.