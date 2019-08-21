شكرا لقرائتكم خبر عن «التنشيط السياحي» تدشن «إسكندرية في صورة» لإبراز المعالم التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تدشين مسابقة ترويجية سياحية لأول مرة، بالتعاون مع مركز الحرية للإبداع في المحافظة، تحت شعار «إسكندرية في صورة»، للتصوير الفوتوغرافي.

وقال «سعد» في بيان، الأربعاء، إنه سيتم إعلان الفائزين في المسابقة، من خلال عرض الصور الفائزة بمعرض الصور، الذي يقام في مركز الإبداع، في 17 أكتوبر المقبل، حيث يتنافس المشاركون على 3 مراكز، الأول جائزته 1500 جنيه ودرع الهيئة وشهادة تقدير، والثاني 1000 جنيه ودرع وشهادة، والثالث 500 جنيه ودرع وشهادة.