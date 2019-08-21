ضبط 51 ألف قطعة أدوات مكتبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من 51 ألف قطعة أدوات مدرسية مجهولة المصدر بالمقطم.

كانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث التموين عن قيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة الأدوات المكتبية والمدرسية بمنطقة المقطم بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوات المكتبية والمدرسية خالية من أي مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها داخل مخزن بالمقطم تمهيدا لطرحها للبيع ومحققا مبالغ مالية غير مشروعة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهداف المخزن وضبط 51890 قطعة أدوات مكتبية مختلفة الأنواع وجميعها بدون مستندات.

تم التحفظ على المضبوطات، وجرى تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة للتحقيق.