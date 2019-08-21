ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5673 مخالفة مرورية متنوعة، وتنوعت المخالفات حيث تم رصد 2012 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 155 مخالفة السير بدون تراخيص، 40 حالة قيادة تحت تأثير المخدر، 30 مخالفة وقوف عشوائي. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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