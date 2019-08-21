ضبط 900 كيلو "مايونيز" داخل مصنع غير مرخص بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط قرابة 1000 كيلو مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي داخل مصنع سلع غذائية غير مرخص بالدقهلية. كانت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية، تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مصنع مواد غذائية "مايونيز" بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة. وبتفتيش المصنع تم ضبط 941 كيلو جرام مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي بدون ترخيص، ومدون عليها بيانات خلافاً للحقيقة وغير مكتملة البيانات، وذلك لإنتاج المايونيز بدون ترخيص ومدون عليه بيانات دون الحقيقة وغير مكتملة البيانات. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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