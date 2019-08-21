نشرة الحوادث المسائية.. حبس أمين "الأعلى للإعلام" وضبط المعتدين على معاق ذهنيا بباب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، تداول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

ضبط المعتدين على معاق ذهنيا بواسطة كلب بباب الشعرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة التي تداولت عبر فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام عدد من الشباب بالتعدي على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق تهديده بواسطة "كلب" بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.

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ضبط معامل تصنيع مخدر "الشابو" في الجيزة والإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي لإدارتهم معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) بمحافظتي الجيزة والإسكندرية وبحوزتهم قرابة الـ 100 كيلو جرام من ذات المخدر تقدر قيمتها بـ 200مليون جنيه.

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مصرع لاعب كرة قدم سابق في الصف

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، في انتشال جثة لاعب كرة قدم سابق، لقي مصرعه غرقاً بنهر النيل، بمركز الصف جنوب المحافظة.

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المتهم بقتل زوجته وتقطيعها نصفين في الهرم: "بتخوني مع عيل"

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات العثور على الجزء السفلي من جثة سيدة ملقاة بترعة المريوطية منذ أسبوعين.

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إنقاذ طفلين تعطل بهما مصعد في شبرا

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ طفلين من داخل مصعد بأحد العقارات.. حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً بتعطل مصعد كهربائي بعقار سكنى بدائرة قسم شرطة شبرا، وبداخله طفلين سنى (11، 13) محتجزين.

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كشف غموض سرقة 22 ألف دولار بالموسكي

تمكنت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من كشف غموض سرقة مكتب لبيع ملابس الجملة، وسرقة مبلغ مالي 7 ألاف جنيه، 400 دولار، وفتح خزينة حديدية أخرى، والاستيلاء من داخلها على مبلغ مالي 22 ألف دولار بالموسكي.

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الداخلية تضبط صاحب معمل لتصنيع الأسنان منتهية الصلاحية بدمنهور

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة، من ضبط مالك معمل لتصنيع الأسنان والتركيبات الصناعية كائن بمدينة دمنهور، لقيامه بإدارة المعمل بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة ووزارة الصحة، ويقوم باستخدام مواد خام مجهولة المصدر ومنها منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضاً صحة المواطنين للخطر.

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النائب العام: مصر تقود عربيًا ودوليًا في مكافحة الجريمة المنظمة

أكد النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أن مصر باتت تقود عربيًا وإفريقيًا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وعبر الوطنية، والتي تضم أنماط من الجرائم منها الاتجار غير المشروع بالجواهر المخدرة والممتلكات الثقافية، والجريمة الإلكترونية فضلًا عن جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في ارتكابها ومعالجة الروابط القائمة بينها وبين جرائم الإرهاب.

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حبس الأمين العام لـ"الأعلى للإعلام" واثنين آخرين 4 أيام في قضية رشوة

أمرت نيابة أمن الدولة، بحبس أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، واثنين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية رشوة.

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تأجيل محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ28 أغسطس

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حسم/ 2 ولواء الثورة"، لجلسة 28 أغسطس؛ لتعذر حضور المتهمين.

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