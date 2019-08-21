السبت المقبل.. "السينما المصرية إلى أين" بنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، بدء تنظيم منتدى طه حسين الذي يستضيف في أولى جلساته المخرج الكبير علي بدرخان، وذلك يوم السبت القادم 24 أغسطس في تمام السادسة والنصف.

وقالت اللجنة ، في بيان اليوم الأربعاء، إن المنتدى سيقيم ندوة تحت عنوان "السينما المصرية إلى أين ؟ "، بحضور تلاميذ الفنان الكبير علي بدرخان.

وحسب اللجنة، ستشارك بالعزف على الأورج الموهبة الصغيرة كنزي، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي محمد نوار، وتقام الندوة في قاعة د.طه حسين في الدور الرابع.