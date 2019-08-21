مصر | تكثيف الحملات المرورية على الطرق الساحلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيف الحملات المرورية على الطرق الساحلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدارجات البخارية والدفع بسيارات الدفع الرباعي وتكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات علي الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الاغاثة المرورية علي الطرق السريعة لمواجهة اي اعطال أو حوادث.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية المؤدية إلي المناطق الساحلية لقضاء أجازات الصيف وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشن حملات مرورية علي الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية علي كافة الطرق تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.