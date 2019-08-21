أخبار مصر | "الشباب" تطلق حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠ بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب" تطلق حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠ بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق وزارة الشباب والرياضة غدًا الخميس فعاليات حملة "الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر 2030" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة سوهاج وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الفترة 22 الى 24 من أغسطس الجاري.

وتبدأ فعاليات الحملة بندوة تثقيفية لـ 400 شاب وفتاة بمحافظة سوهاج عن تمكين المرأة وخفض معدلات الإنجاب وتعزيز التكامل الاجتماعي، ومكافحة الممارسات الضارة كختان الإناث والزواج المبكر بمركز التعليم المدني بالمحافظة.

ويقام الجمعة القادمة على هامش فاعليات حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠ ماراثون للجري بكورنيش النيل لأبناء المحافظة وبحضور المحافظ وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتختتم السبت الفاعليات بحلقة نقاشية حول الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠، ثم جولة سياحية للمشاركين بالحملة لزيارة معالم محافظة سوهاج القومي.