أخبار مصر | "حسب الله" من منتدى تدريب القيادات: العمل السياسي يحتاج لجهد لخدمة الوطن (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حسب الله" من منتدى تدريب القيادات: العمل السياسي يحتاج لجهد لخدمة الوطن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، المنتدى التنظيمي الأول لتدريب القيادات، بحضور عدد من القيادات الحزب وعلى رأسهم المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق والدكتور مجدي علام واللواء حسن ناجي والدكتور محمد الفيومي وطلعت القواس نواب رئيس الحزب، والدكتور محمد صالح هاشم مساعد رئيس الحزب للشئون التنظيمية.

وقال حسب الله، إن الحزب يهدف من خلال هذه المنتديات الى قياس التفاعل داخل الحزب ومدى تشوق الشباب للتدريب والتأهيل للخروج إلى للعمل السياسي بشكل يخدم المواطن ويدعمه، لافتًا إلى أن العمل السياسي يحتاج النزول الى الشارع ومشاركة الجماهير وليس الجلوس في المكاتب والتقاعس عن خدمة المواطنين.

كما أكد رئيس الحزب، أن العمل السياسي يحتاج إلى الجهد والعرق وتقديم التضحيات حتى تستطيع أن تساهم في خدمة الوطن وأن تحل ازمات المواطنين واَلتحقيق هذا يجب أن تكون قيادة مؤهلة بشكل حقيقي تعرف معنى المسئولية تجاه المجتمع، وتعهد الحاضرون بانهم سيقدمون نموذجا جديدا للعمل السياسى والبرلمانى والحزبي لمساندة جهود الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر اضافة الى مساندة المبادرات الاجتماعية والإنسانية التى يتبناها الرئيس السيسى من اجل مساندة الفقراء والبسطاء والأسر الأكثر احتياجا من هذا الشعب المصري.