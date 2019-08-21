أخبار مصر | بعد تعيينه أمينًا عامًا لـ'الأعلى للإعلام'.. من هو عصام فرج؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعيينه أمينًا عامًا لـ'الأعلى للإعلام'.. من هو عصام فرج؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اجتماعًا؛ لاختيار أمينًا عامًا جديدًا، وذلك خلفًا لأحمد سليم الأمين العام السابق، الذي ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه من مكتبه أمس، واتهامه بالرشوة واسغلال النفوذ.

ونظرًا لحساسية وأهمية منصب أمين عام المجلس، سارع الأعضاء بالاجتماع اليوم، واختيار أمينًا عامًا جديدًا، يباشر الأعمال فورًا، وذلك من غير الأعضاء، وفقًا للمادة 83 من قانون 180 لسنة 2018 لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتوافق المجلس حول اختيار عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ليكون الأمين العام الجديد، وذلك بعد تقدمه باستقالته من منصبه، تجنبًا لتعارض المصالح.

وفي السطور التالية، تعرف على عصام فرج الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

حاصل على ماجستير من كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1988 بتقدير ممتاز.

- حاصل على دكتوراه في الإعلام من كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1996 بمرتبة الشرف الأولى.

عمل مدير المكتب الفني بالمجلس الأعلى للصحافة منذ إنشائه عام 1981.

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- عمل أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة منذ عام 1990.