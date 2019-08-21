شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن القليوبية» ينفذ حملة مرور ومرافق مكبرة بمركز قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أجهزة المرور والمرافق بمديرية أمن القليوبية، الأربعاء، حملة مرور ومرافق مكبرة بنطاق مركز قليوب، بإشراف اللواء طارق العجيزي، مدير أمن القليوبية، قادها اللواء محمد جابر، مدير شرطة المرافق، والعميد عبدالعظيم محمد، رئيس مباحث مرور القليوبية.

وأسفرت الحملة عن سحب 51 رخصة، وتحرير 21 محضر تصالح، و72 نموذج، 125 مخالفات، و30 مخالفة ونش، وحجز 11 دراجة نارية ومركبة توك توك وقضيتي فرض إتاوات وقضية سايس بدون ترخيص، و30 محضر إشغال، و10 محاضر نظافة عامة، و25 إشغال طريق وإزالة غرزتي شاي، و8 وصلات كهربائية مخالفة، و8 تند مخالفة، ورفع 5 طن قمامة.