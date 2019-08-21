شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصيادلة يستعرض أمام محافظ شمال سيناء دور النقابة في توفير الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه لن يضار مواطن واحد على مستوى المحافظة، وأن المحافظة بالتعاون مع مختلف مديريات الخدمات تقوم بتوفير مختلف الخدمات المتنوعة للمواطنين ومن بينها الخدمات الطبية.

وأكد المحافظ خلال لقائه أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور محمد الهادي، نقيب الصيادلة بشمال سيناء، وبحضور الدكتورة أمل الخليلي، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية، على قيام الصيدليات بتوفير متطلبات المواطنين من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف المناطق وبأسعار مناسبة للمستوي الاقتصادي للمواطنين بالمنطقة التي بها الصيدلية.

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وشدد المحافظ على تفعيل الرقابة على الصيدليات بالتنسيق بين النقابة ومديرية الصحة، وعدم بيع الأدوية المخالفة طلبًا للربح السريع، واتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالف، بجانب التركيز على ثقافة تركيب الأدوية، بحيث يكون الصيدلي دومًا مطلعًا على كل ما هو جديد في علم الأدوية.

وأشار المحافظ إلى تخصيص قطعة أرض لصالح نقابة الصيادلة بشمال سيناء بشرط أن يكون هناك غطاء مالي في حساب النقابة لسرعة إنشاء المبني والملحقات الخاصة به، مؤكدًا على عبور سيارات الأدوية من نفق القنطرة أسفل قناة السويس ودخول الأدوية في سهولة ويسر إلى المحافظة.

بدوره، استعرض الدكتور محمد الهادي، نقيب الصيادلة بشمال سيناء، دور النقابة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الفترة الماضية، سواء خلال فترة السيول في مدينة العريش وخلال الثورة والأحداث التي واكبت حرب غزة واستقبال مصر للجرحى الفلسطينيين.