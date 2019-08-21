شكرا لقرائتكم خبر عن «المرأة للإرشاد» يرفع وعي 25 محاميًا ومحامية بجرائم ختان الإناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تستهدف رفع وعي ٢٥ من المحامين والمحاميات من محافظات مصرية مختلفة، حول جرائم ختان الإناث، في مصر، بما يشمل طبيعة تلك الممارسات والأضرار الطبية والاجتماعية والنفسية التي قد تترتب على إجراء عمليات الختان.

وجاء وذلك من خـلال ثلاثة محاور أساسية، يقوم المحور الأول على تعريف المشاركين بالصور المختلفة للعنف المبني على النوع الاجتماعي كمدخل للتعريف بماهية جريمة ختان الإناث في مصر وحجمها والآثار المختلفة التي تترتب عليها مع التركيز على الأضرار الطبية.

ويناقش المحور الثاني البعد الديني لتجريم عمليات ختان الإناث وكيف يتم إلصاقها بالدين الإسلامي، بينما يناقش المحور الثالث الوضع القانوني الحالي لعمليات ختان الإناث وكيف تدخل المشرع لتجريم تلك الممارسات الضارة وما هي العقوبات المقررة لجرائم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري.