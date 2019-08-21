شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم طوالة يروي تفاصيل ضرب وجدي غنيم بـ«الشبشب» على يد سورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هيثم طوالة، رئيس جبهة شباب الصحفيين، إن الإخواني وجدي غنيم، الهارب في تركيا، تعرض للضرب على يد سيدة سورية بعدما تعرض لها بما وصفته بـ«أفعال صبيانية لا يفعلها إلا مراهقون».

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وأضاف «طوالة» لـ«المصري اليوم» أن «وجدي غنيم سقط عنه قناع التدين، بعد أن صدعنا كذبا وزورا بشعارات وهمية وكاذبة عن القيم والمبادئ والأخلاق التي هو أبعد عنها بكثير، وليست من صفاته ولا من طباعه غير السوية».

وتابع أنه حصل على معلومات تؤكد أن وجدي غنيم تقاضى 3 ملايين دولار من الشيخة موزة، والدة أمير قطر تميم بن حمد، لتمويل جمعية تحت اسم «مرحباً» لتجميع شباب الإخوان وتمويل عناصر تكفيرية، خاصةً أن وجدي غنيم يلتقي بعناصر إرهابية منهم الشيخ محمد الصغير.

وذكر أن سيدة سورية طلبت من وجدي غنيم أن يساعدها ويقدم لها يد العون، فطلب منها أن يلتقي بها في شقة مفروشة، وأغواها بأنه يسجل اسمها في كشوفات المساعدة ومكافأتها وإغرائها بتوفير جميع مطالبها، ووافقت بالفعل وذهبت معه، وعندما اكتشفت أنه كاذب انهالت عليه بالضرب بـ«الشبشب»، على حد قوله، مشيرا إلى أنه عقب تلك الواقعة ذهب خمسة أشخاص سوريين إلى جمعية «مرحبًا» لكي يفضحوه، ورووا تفاصيل الواقعة، لذلك فر هاربًا، واستنجد بمحمود حسين وأيمن نور وحمزة زوبع الهاربين في تركيا، خوفًا من الفضيحة.