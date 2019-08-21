شكرا لقرائتكم خبر عن معامل المختبر: رسالتنا تحسين الصحة والحصول على أسرع وأدق النتائج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«تحسين مستوى الصحة والحصول على النتائج في أسرع وقت وبدقة عالية»، هي الرسالة التي تسعى معامل المختبر إلى تحقيقها منذ إنشائها عام 1979.

من أجل ذلك التزمت معامل المختبر بخطة عمل لتطوير التكنولوجيا المستخدمة داخل معاملها، وكذلك الطريقة المُثلى لاستخدامها، والتي جعلتها ضمن أكبر شركات الاختبارات المعملية الطبية الخاصة في الشرق الأوسط.

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ورأت معامل المختبر أن تحسين مستوى الصحة بالمجتمعات التي تقوم معامل المختبر بخدمتها، لابد أن يقترن بمستوى من الرفاهية والتسهيلات لذلك المجتمع، لذا أنشأت معامل المختبر أكثر من مائتي فرع على مستوى جمهورية مصر العربية، مزودة بأفضل الأجهزة والتكنولوجيا في جميع المجالات، بالإضافة لتوفير أكثر من مائتي خبير في مجال الاختبارات المعملية.

ويهتم معمل المختبر ببناء علاقة وطيدة مع المريض، لذا يحتفظ بنتائج المرضى في قاعدة بيانات سرية تجعل المريض قادرًا على استرجاع نتائج التحليل أكثر من مرة، فضلًا عن توفير الزيارات المنزلية وتقديم خدمة التوصيل إلى المنازل من أجل مرضاه، وكذلك الإخطار بموعد تسليم نتائج التحاليل أو إرسالها للمريض عبر الرسائل النصية أو عبر البريد الإلكتروني.