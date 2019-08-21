وفاة "رفيق بن لادن" أثناء الحرب مع السوفيت.. ودفنه بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

توفي اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي عصام دراز عن عمر ناهز 75 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقال دراز بحيري، نجل شقيقه لمصراوي، إنه تم تشييع جثمان الكاتب عصام دراز عصر اليوم بمقابر الأسرة بالقاهرة.

واشتهر "عصام دراز" بلقب "رفيق أسامة بن لادن"، حيث ظل مرافقاً له خلال سنوات الحرب ضد الروس في أفغانستان، واستطاع تصوير مشاهد نادرة ولقطات حصرية لابن لادن وأيمن الظواهري وغيرهما.

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وفي عام 2016 أصدرت المحكمة الأقتصادية حكماً، بإلزام قناة "الجزيرة" بتعويض "عصام دراز"، 5 ملايين جنيه، بتهمة الاستيلاء على أرشيفه الإعلامي من الصور والفيديوهات مع أسامة بن لادن، وحرب الاتحاد السوفيتي في أفغانستان.

وذكر خلال صحيفة الدعوى أن قناة الجزيرة استولت على اللقطات التي حصل عليها في اثناء تغطيته الأحداث في أفغانستان، في الفترة من 1986 إلى 1989 بالاتحاد السوفيتى، وأن القناة عرضت بعض هذه اللقطات مئات المرات، وقامت ببيعها لوكالات عالمية، في حين لم يتمكن المدعي وهو صاحب الحق الوحيد في انتاج تلك اللقطات من الحصول على حقه المادي منها.