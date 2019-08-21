أكاديمية الأزهر تنظم رحلة للأئمة الوافدين للتعريف بالحضارة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، رحلة سياحية و تعريفية إلى أهرامات الجيزة للأئمة الوافدين المتدربين بالأكاديمية.

وقال الدكتور محمد عيسى، رئيس الأكاديمية، إنَّ هذه الرحلة السياحية والتي تضم 60 إماما وواعظا وافدا من عدة جنسيات هي:( نيجيريا- الكاميرون- الكونغوالديمقراطية- تنزانيا- بنين- السويد- تتارستان روسيا- سيريلانكا- إندونيسيا- الصين) ، تأتي في إطار ترسيخ قيم التنوع واختلاف الثقافات والتعريف بالثقافة والتاريخ المصري العريق، ودعم حركة السياحة، والتأكيد على الاستقرار ودعم الاقتصاد المصري، وذلك وفق برنامج ترفيهي وتثقيفي تسعى الأكاديمية لتنفيذه بجانب البرنامج العلمي والأكاديمي، مشيرا إلى أن هناك رحلة ثانية للسادة الوافدين إلى المتحف المصري الأحد القادم .

من جانبهم، أبدى الأئمة والوعاظ الوافدون إعجابهم بالحضارة والآثار المصرية التي تعد واحدة من أهم وأشهر الآثار العالمية، وما وصلت إليه الحضارة المصرية من نهضة وتقدم في شتى مناحي الحياة، معربين عن تقديرهم للأزهر الشريف ودوره المهم في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة، مؤكدين أنَّهم سيعودون إلى بلادهم ناقلين ما تعرفوا عليه، ليكونوا سفراء للأزهر ورسالته العالمية.

​