غدًا.. انطلاق مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

تنطلق غدا فعاليات مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول، الذي تنظمه وزارة البيئة بمحمية وادي دجلة بالقاهرة ، بالتعاون مع السكان المحليين بالمحميات الطبيعية وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية وبمشاركة الشباب والاطفال وفرق الكشافة، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

يهدف المهرجان، الذي يستمر ٣ أيام، إلى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية والذي تم زيادة دخلهم ٢٦٠٪ في 2018 عن 2017 لتجربة المجتمعات المحلية في وادي الجمال و١٤٣% في 2018 عن 2017 في الفيوم.

ويسعى المهرجان إلى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية بالإضافة الى الترويج للسياحة البيئية وربط المواطن بالمحميات الطبيعية.

ويتناول المهرجان التعريف بالتراث التقليدي وثقافات السكان المحليين بالمحميات الطبيعية من خلال عرض أساليب الطهي بالطرق التقليدية وعدد من العروض الفنية علاوة على المنتجات اليدوية المعتمدة على الخامات البيئية، كما يشمل المهرجان تنظيم عدد من المسابقات الرياضية و الثقافية و البيئية و توزيع هدايا عينية على المشاركين.

ودعت وزارة البيئة المواطنين لزيارة المهرجان والاستمتاع بالطبيعة والتعرف على الثقافات المحلية بالمحميات ودعم وتنشيط السياحة البيئية.