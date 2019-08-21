ضبط المعتدين على معاق ذهنيا بواسطة كلب بباب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة التي تداولت عبر فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام عدد من الشباب بالتعدي على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق تهديده بواسطة "كلب" بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.
وبسؤال جميع الأطراف قرروا بأنهم جميعاً أصدقاء وجيران وأن ما تم تداوله كان من قبيل المزاح واللهو ولا صحة لما تم تداوله حول ترويعهم للمجني عليه.
وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة والعرض على النيابة المختصة.
كان قد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام عدد من الشباب بالتعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تهديده بواسطة "كلب" بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.
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