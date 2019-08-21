قبل إغراق البلاد بالمخدر النادر.. القصة الكاملة لضبط معامل تصنيع الشابو-فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي لإدارتهم معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) بمحافظتي الجيزة والإسكندرية وبحوزتهم قرابة الـ 100 كيلو جرام من ذات المخدر تقدر قيمتها بـ 200مليون جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من رصد نشاط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم (3 مصريين، اثنين يحملان جنسية إحدى الدول العربية) قاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) والذي يُعد من المخدرات التخليقية ذات التأثير المنشط شديد الخطورة مع متعاطيه ، وإنتاجه بكميات كبيرة بمحافظتي (الجيزة، الإسكندرية)، وترويجه على عملائهم بمختلف المحافظات مستغلين في ذلك ندرة ذلك المخدر بسوق الاتجار غير المشروع وكذا الضربات الأمنية المتتالية والتي حالت دون جلبه وتهريبه من خارج البلاد ، وسعيهم إغراق البلاد منه بالاستعانة بالعناصر الإجرامية من ذوى الخبرة في تصنيع المخدرات التخليقية من جنسيات أخرى، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، يستخدم بطاقة رقم قومي "مزورة" مدون بها صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير والمقاولات العامة، مدون بها أنه مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية- مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، محكوم عليه في قضيتين "تبديد، عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج ، سبق اتهامه في قضيتين "سلاح - أموال عامة، عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج ، سبق إتهامه في قضية "سلاح.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط ثلاثة منهم حال تواجدهم بمعمل لتجهيز المخدر كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ، وتم ضبط الإثنين الآخرين حال تواجدهما بدائرة القسم ، وقد أسفرت عمليات التفيش عن ضبط كمية من مخدر الآيس (الجاف – الخام مُعد للتجفيف وزنت (72,650) اثنان وسبعون كيلو وستمائة وخمسون جرام، عدد (2) طبنجة، عدد (2) خزينة طبنجة - عدد (45) طلقة عيار 9 مم، طبنجة صوت - عدد (7) طلقات صوت، مبلغ مالي قدره (152,800) مائة واثنان وخسمون ألف وثمانمائة جنيه.

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كما تم ضبط (12) هاتف محمول ، عدد (5) ميزان حساس، عدد (3) سيارات "ملاكي، وضُبط كميات من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية، والأواني والأدوات المستخدمة في عملية تصنيع مخدر الأيس.

وباستكمال التحريات وتطوير مناقشة المتهمين تبين قيام عناصر التشكيل بإعداد وتجهيز معمل آخر بمحافظة الإسكندرية لتصنيع وإنتاج كميات كبيرة لذات المخدر داخل (فيلا) كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، تنسيقاً وقطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم تفتيش الفيلا وعُثر على المضبوطات التالية: كمية من مخدر الآيس (الجاف- الخام مُعد للتجفيف) وزنت (22) اثنان وعشرون كيلو جرام، طبنجة معدلة عيار 9مم بالخزينة الخاصة بها، (47) طلقة نارية مختلفة الأعيرة ،مبلغ مالي قدره (1.132,800) مليون ومائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة جنيه، (4) ميزان حساس.

كما تم ضبط 4 سيارات "ملاكي، كميات من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية، والأواني والأدوات المستخدمة في عملية تصنيع مخدر الأيس، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من مخدر الآيس ( 94,650 أربعة وتسعون كيلو وستمائة وخمسون جرام، وقدرت التكلفة المالية للمضبوطات بحوالي (200,000,000) مائتان مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.