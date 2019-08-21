محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب طردين بريديين قادمين من إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات البريد، وبداخلهما أعشاب مخدرة مُرسلة لأحد الأشخاص داخل البلاد عبر مطار القاهرة الجوي. وبتفتيش الطردين المشار إليهما جُمركيا عُثر بداخلهما على كمية من مخدر القات وزنت 40 كيلو جرام، وجاري تحديد هوية الشخص المُرسل له شحنة المخدرات والقبض عليه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 40 كيلو من مخدر "القات" داخل طرود بريدية عبر مطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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