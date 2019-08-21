القبض على 4 تشكيلات عصابية وضبط 5 كيلو هيروين بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شن حملاتها الأمنية بمديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط التشكيلات العصابية ومروجي المخدرات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضموا 11 متهم، ارتكبوا 25 حادث متنوع.

وضُبط في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة 26 متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

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وأسفرت جهود رجال مكافحة المخدرات عن ضبط 318 قضية مخدرات بحوزة 336 متهم، ضُبط خلالها 18,132 كيلو جرام الحشيش، 109,843 كيلو جرام من مخدر البانجو، 5.071 كيلو جرام من مخدر الهيروين، 1.500 كيلو جرام من مخدر الفولة، 240 جرام أفيون، 25 جرام من مخدر الشابو، 1.151 كيلو جرام إستروكس، 320 جرام فودو، 100 قرص إكستاسي، 4078 قرص مخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.