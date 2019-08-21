جهود الداخلية خلال يوم.. تنفيذ 80 ألف حكم قضائي وضبط 230 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شن حملاتها الأمنية بمديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات خلال خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 232 قطعة سلاح ناري، 289 قطعة سلاح أبيض، 318 قضية مخدرات، 25231 مخالفة مرورية، 5586 مخالفة مرافق وتنفيذ 80570 حكم قضائي متنوع. حُررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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