ضبط صاحب شركة بحوزته 18 ألف هاتف محمول مهربة بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على مالك شركة للاستيراد والتصدير، بحوزته 18 ألف هاتف محمول مجهولة المصدر، مهربة من الجمارك، وتقدر قيمتها بـ 2 مليون و350 ألف جنيه.

وتمكن المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، والنقيب إسلام فهمي، معاون المباحث، من ضبط " فادي. ج" مالك شركة للاستيراد والتصدير، وصاحب المخزن الكائن شارع سته بدائرة القسم، وعثر بداخله على 360 كرتونة هواتف صيني ماركة سيلفي، بواقع 18 ألف هاتف محمول مجهولة المصدر، مهربة من الجمارك وتقدر قيمتها ب 2 مليون و350 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد أحمد صفوت، مأمور قسم شرطة الشرابية، إلى النيابة العامة.