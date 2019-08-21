أخبار مصر | خلال زيارته الأولى لمصر.. تيدروس أدهانوم:١٠٠ مليون صحة أكبر مبادرة تنفذها دولة في العالم بمفردها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال زيارته الأولى لمصر.. تيدروس أدهانوم:١٠٠ مليون صحة أكبر مبادرة تنفذها دولة في العالم بمفردها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مدير عام منظمة الصحة العالمية دكتور "تيدروس أدهانوم" بمطار القاهرة الدولي عصر اليوم، وذلك أثناء زيارته الأولى لمصر بعد توليه المنصب، والتي تستمر لمدة يومين، للاطلاع على ما حققته مصر من نجاحات في المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، خاصة المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

ووجهت الدكتورة هالة زايد الشكر لدكتور "تيدروس" على جهود المنظمة في دعم مصر للتصدي للأمراض بأفريقيا، موضحة أن مبادرة القضاء على فيروس سي تستكمل مسيرتها في أفريقيا بدعم منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة أن "تيدروس" أشاد بما حققته مصر من إنجاز في مبادرات الصحة العامة خلال العام الماضي، موضحًا أن مبادرة "١٠٠ مليون صحة" هي أكبر مبادرة تنفذها دولة في العالم بمفردها على عدة أمراض أبرزها فيروس سي، وأن تلك المبادرات لم تحقق نجاحًا على مستوى دولة مصر فقط ولكن على مستوى العالم أجمع.

كما أشاد "تيدروس" بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهود الحكومة المصرية لإطلاق تلك المبادرات والتي لاقت صدى ونجاحًا عالميًا بعد متابعتها على أرض الواقع، كما أكد أن المنظمة هي الشريك الدائم لوزارة الصحة المصرية، معربًا عن حماسه واعتزازه بتقديم الدعم لتلك المبادرات.

وأعرب تيدروس عن بحث ومناقشة تفاصيل مبادرة "١٠٠ مليون صحة" مع مصر والتقدم الذي أبرزته وما يمكن تعلمه منها ليس فقط على مستوى مصر ولكن على مستوى عالمي من خلال تقديم مصر لخبراتها في تلك التجربة لباقي الدول.

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وأضاف المتحدث الرسمي، الوفد المرافق ل"تيدروس" في زيارته لمصر، يضم كل من دكتورة علا شديد المسئول الفني بمنظمة الصحة العالمية بجنيف، ودكتور أندرو بول المدير بالإنابة لإدارة مكافحة الإيدز والالتهاب الكبدي بالمنظمة.

وأشار إلي أنه من المقرر أن يزور "تيدروس" برفقة الدكتورة هالة زايد، غدًا الخميس، معهد تدريب الأطباء ليتفقد غرفة عمليات مبادرة ١٠٠ مليون صحة وغرفة قوائم الانتظار، كما تعقد الدكتورة هالة زايد مؤتمرًا صحفيًا بمقر المعهد، يعقبه جولة تفقدية لديوان عام وزارة الصحة والسكان.

جدير بالذكر أن "تيدروس أدهانوم" انتُخب من الدول الأعضاء في المنظمة مديرًا عامًا للمنظمة لمدة خمس سنوات أثناء انعقاد جمعية الصحة العالمية السبعين في مايو 2017.

كما أنه أول شخص من الإقليم الأفريقي التابع للمنظمة يشغل منصب مدير الشؤون التقنية والإدارية في المنظمة.

وقد شغل الدكتور تيدروس قبل انتخابه مديرًا عامًا للمنظمة منصب وزير خارجية إثيوبيا في الفترة الواقعة بين عامي 2012 و2016.

كما شغل الدكتور تيدروس منصب وزير الصحة بإثيوبيا في الفترة الواقعة بين عامي 2005 و2012، وقاد في ذلك الوقت جهودًا شاملة لإصلاح النظام الصحي في البلد.