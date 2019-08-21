أخبار مصر | النقل: انعقاد الجمعية العمومية للشركة المصرية للصيانة الذاتية والمعدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: انعقاد الجمعية العمومية للشركة المصرية للصيانة الذاتية والمعدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم، انعقاد الجمعية العمومية العادية رقم ٣ لسنة ٢٠١٩ للشركة المصرية للصيانة الذاتية والمعدات وذلك بحضور المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكدت النقل على ضرورة الحفاظ علي مستوي الشركة والارتقاء بها حتي تكون أحد عوامل دعم الاقتصاد المصري مشيرا الى أهمية فتح أسواق جديدة للشركة لاستمرار وزيادة الفائض المالي مشيرا الى اهمية عمل ما تنفذه الشركة من اعمال تساهم في رفع مستوى كفاءة الطرق من خلال التطبيقات الحديثة الذكية.

ولفتت إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة المصرية في صيانة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في الطرق.

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وخلال الاجتماع تم استعراض مانفذته الشركة من أعمال حيث بلغ ايراد الشركة ٥٤.٧١ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٨ وحققت ارباحا قدرها ٦.٠٢ مليون جنيه عام ٢٠١٨ مقابل ١.١١ مليون عام ٢٠١٧.

وتمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في ٣٠/ ١٢ / ٢٠١٨.

يذكر أن شركة شركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات هي احدى شركات وزارة النقل وهي متخصصة فى أعمال الصيانة الذاتيه لرفع مستوى كفاءة الطرق من خلال التطبيقات الحديثة الذكية مما لا يؤثر على المرور وحفاظًا على أمن مستخدمى الطرق ودون الحاجة الى إغلاق الطريق أو غلق معظم حاراته حيث يقتصر العمل على الجزء المعيب فقط وتتميز الشركة بتفردها من حيث المنتج والألات والمعدات ونوعيتها وأسلوب عملها وتخصصها ومن حيث استخدام أحدث المعدات العالمية ذات الكفاءة والجودة المرتفعة بإستخدام المستحلبات البيتومينية على البارد والتطبيقات الحديثة لإصلاح الرصف وعلاج الشروخ و يتم تزويد العمالة بالشركة التدريب العالى والجودة المتميزة فى العمل.