أخبار مصر | عودة بعثة الحج للقوات المسلحة من الأراضي المقدسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة بعثة الحج للقوات المسلحة من الأراضي المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت بسلامة الله إلى أرض الوطن بعثة الحج للقوات المسلحة التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج.

وضمت البعثة العديد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعددًا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وذلك في إطار منظومة الرعاية الاجتماعية التي توفرها القوات المسلحة لأبنائها المقاتلين.

وأشاد حجاج البعثة بمستوى التنظيم والإعداد الجيد وتوفير سبل الراحة لأداء المناسك ، بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية وقدموا الشكر والإمتنان للقيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام الكبير والرعاية المستمرة التى توليها القوات المسلحة بهم وبأبنائهم كما أعربوا عن تقديرهم واعتزازهم بالقوات المسلحة التي لا تنسى أبنائها أبداً خاصة الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن وترابه المقدس.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد وجهت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن حيث قامت إدارة الشئون المعنوية بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز المتميز لتسهيل أداء مناسك الحج.