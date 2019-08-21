مصر | ضربة أمنية جديدة..مكافحة المخدرات تضبط أكبر تشكيل عصابي لتصنيع مخدر الآيس (شابو) تقدر قيمته بـ 200 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة أمنية جديدة..مكافحة المخدرات تضبط أكبر تشكيل عصابي لتصنيع مخدر الآيس (شابو) تقدر قيمته بـ 200 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مروجي المواد المخدرة، تم ضبط عناصر تشكيل عصابي لإدارتهم معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) بمحافظتي الجيزة والإسكندرية، وبحوزتهم قرابة 100 كيلو جرام من ذات المخدر تقدر قيمتها بـ 200 مليون جنيهًا.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط (عناصر تشكيلاً عصابياً شديد الخطورة يضم (3مصريين – إثنين يحملان جنسية إحدى الدول العربية) قاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) والذي يعد من المخدرات التخليقية ذات التاثير المنشط شديد الخطورة مع متعاطيه، وإنتاجه بكميات كبيرة بمحافظتي (الجيزة - الإسكندرية)، وترويجه على عملائهم بمختلف المحافظات مستغلين في ذلك ندرة ذلك المخدر بسوق الإتجار غير المشروع وكذا الضربات الأمنية المتتالية والتي حالت دون جلبه وتهريبه من خارج البلاد ، وسعيهم إغراق البلاد منه بالإستعانة بالعناصر الإجرامية من ذوى الخبرة فى تصنيع المخدرات التخليقية من جنسيات أخرى ، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم "أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، يستخدم بطاقة رقم قومى "مزورة" مدون بها صاحب مؤسسة للإستيراد والتصدير والمقاولات العامة، مدون بها أنه مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية- مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، محكوم عليه فى قضيتين "تبديد"، عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج ، سبق إتهامه فى قضيتين "سلاح - أموال عامة"، عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج ، سبق إتهامه فى قضية "سلاح".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط ثلاثة منهم حال تواجدهم بمعمل لتجهيز المخدر كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ، وتم ضبط الإثنين الآخرين حال تواجدهما بدائرة القسم ، وقد أسفرت عمليات التفيش عن ضبط ما يلي، كمية من مخدر الآيس (الجاف – الخام مُعد للتجفيف) وزنت (72,650) إثنان وسبعون كيلو وستمائة وخمسون جرام، 2 طبنجة، 2 خزينة طبنجة - 45 طلقة عيار 9 مم، طبنجة صوت - عدد (7) طلقات صوت، مبلغ مالى قدره (152,800) مائة وإثنان وخسمون ألف وثمانمائة جنيه، 12 هاتف محمول ، عدد (5) ميزان حساس، سيارات "ملاكى".

Advertisements

كما تم ضبط كميات من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية ، والأوانى والأدوات المستخدمة فى عملية تصنيع مخدر الأيس.

بإستكمال التحريات وتطوير مناقشة المتهمين تبين قيام عناصر التشكيل بإعداد وتجهيز معمل آخر بمحافظة الإسكندرية لتصنيع وإنتاج كميات كبيرة لذات المخدر داخل (فيلا) كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية.. تنسيقاً وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم تفتيش الفيلا وعثر على المضبوطات وشملت كمية من مخدر الآيس (الجاف- الخام مُعد للتجفيف) وزنت (22) إثنان وعشرون كيلو جرام، طبنجة معدلة عيار 9مم بالخزينة الخاصة بها، 47 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي قدره (1.132,800 مليون ومائة وإثنان وثلاثون ألف وثمانمائة جنيه، 4 ميزان حساس، سيارات "ملاكى"، كما تم ضبط كميات من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية ، والأوانى والأدوات المستخدمة فى عملية تصنيع مخدر الأيس.

بلغ إجمالى ما تم ضبطه من مخدر الآيس ( 94,650 أربعة وتسعون كيلو وستمائة وخمسون جرام )، وقدرت التكلفة المالية للمضبوطات بحوالى (200,000,000) مائتان مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.