مصر | "ذبحه وحرقه".. حبس موظف لقتله سائق تاكسي بعد سرقته بمصر الجديدة

وبسؤال المتهم، إنه نظرًا لمروره بضائقة مالية، وسابقة تعرضه لواقعة سرقة هاتفة المحمول كرها عنه حال سيره بمنطقة سكنه، اختمر في ذهنه فكرة استقلال سيارة أجرة وسرقة متعلقات قائدها كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض، وفي سبيل ذلك قام بشراء سكين " المعثور عليها بداخل السيارة " لاستخدامها في الواقعة.

وقال المتهم، إنه يوم الواقعة توجه لمنطقة ميدان لبنان بالجيزة لاستقلال إحدى السيارات الأجرة، وتصادف مرور المجنى عليه بالسيارة قيادته، وقام بإخطاره بعمله على السيارة كسائق، وإمكانية اصطحابه إلى وجهته، فطلب منه توصيله لمنطقة الوايلي، وحال سيرهما بشارع أحمد سعيد قام بتغيير وجهته إلى منطقة ألماظة بدائرة القسم.

وأضاف المتهم، أنه حال سيرهما بمحل الواقعة، قام بإشهار السلاح الأبيض وتهديد المجنى عليه للاستيلاء على ما بحوزته من متعلقات كرهًا عنه، إلا أنه قام بمقاومته فتعدى عليه بذات السلاح محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وتابع، بأنه قام بنقل المجنى عليه للمقعد المجاور لمقعد قائد السيارة وقيادتها فقام بالاصطدام بالرصيف، مما أدى إلى انفجار الإطار الأمامى الأيسر للسيارة واشتعال محركها فلاذ بالفرار تاركًا، هاتفه المحمول "المعثور عليه بداخل السيارة".

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وتعود البداية عندما تلقي قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا شرطة النجدة، يفيد بحريق بسيارة بشارع الشهيد أحمد فتحى كامل في الماظة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم ضبط "خالد ح س ا" 42 سنة، موظف، ومقيم الشيخ زايد، جيزة، أثناء محاولته الفرار من سيارة ماركة BYD موكا اللون عقب اشتعال النيران بها، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالي.

وبالفحص عثر على جثة قائد السيارة المدعو"هانى ش ب" 32 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج، مُسجاة على مقعد السيارة الأمامى الأيمن، وبها إصابات عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة من الجهة اليمنى، وجروح بالكف الأيمن والأيسر، وعثر بجوار الجثة على سلاح أبيض "سكين" ملوث بالدماء، هاتف محمول.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المتهم، وأنه وراء مقتل قائد السيارة، ومن خلال إعادة مناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.