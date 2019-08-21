مصر | "بين السما والأرض".. إنقاذ طفلين تعطل بهم المصعد في شبرا مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بين السما والأرض".. إنقاذ طفلين تعطل بهم المصعد في شبرا مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة التي وصلت على الفور لمكان البلاغ حيث تبين وجود الطفلين "جاسيكا.ع. ع" سن 13 سنة والطفل "جونيور.ع. ع" سن 11 سنة. وتمكنت قوات الإنقاذ من استخراج الطفلين بحالة صحية جيدة عن طريق التعامل بالبلطة الترددية والوسائل الحديثه.

ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من أحد سكان العقار 156 شارع الترعة بشبرا مصر باحتجاز طفلين داخل مصعد العقار بين الطابقين السادس والسابع.



ووجه ذويهم الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية على رعايته لتلك المنظومة الأمنية التي تخدم المواطنين بهذا الأسلوب المتميز وكذا ضباط وأفراد الحماية المدنية لسرعة إنتقالهم والتعامل مع البلاغ.

