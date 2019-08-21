مصر | "كان عاوز يشوف عياله".. تحقيقات النيابة في ذبح عامل على يد شقيق زوجته بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان عاوز يشوف عياله".. تحقيقات النيابة في ذبح عامل على يد شقيق زوجته بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة جنوب القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة قتل عامل على يد شقيق زوجته بسبب خلافات بينهما فى منطقة المقطم.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود عيان الذين أشادوا بسمعة المجني عليه الطيبة وحسن سلوكه وأنهم كانوا يسمعون دائما الشجار بينه وبين زوجته، حيث كانت تطالبه بمصاريف للبيت وكانت تريده أن يشتغل بوظيفة أخرى، وأضافوا أنه كان عامل رخام ولكن زوجته كانت مادية وتريد فلوس أكثر، وأكدوا أن زوجته كانت دائما تغضب وتترك المنزل وتذهب إلى أسرتها في حي الأسمرات بالمقطم ومعها أطفالها الثلاثة، ولكن المرة الأخيرة غضبت حيث مكثت عند أهلها 3 شهور.

وكما استمعت النيابة الى المتهم شقيق زوجة المجني عليه حيث قال إنه يوم الواقعة تفاجأ بذهاب المجني عليه لهم وطرقه الباب وكان يريد أن يرى أولاده وزوجته وأن نجلس سويا جلسة صلح، وأضاف أنه نشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة قام على إثرها المتهم بالإسراع إلى المطبخ وسحب سكين وقام بطعنه عدة طعنات بالرقبة حتى لفظ أنفاسة الأخيرة.

وقررت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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كما كشفت مناظرة النيابة للجثة أنها لشاب في العقد الثالث من العمر، مسجاة على ظهرها ومصاب بعدة طعنات نافذة في الرقبة، أودت بحياته في الحال.

وبدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة المقطم بلاغًا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني علية "أحمد. س"، عامل رخام، مقيم بالبساتين.

ودلت التحريات الأولية على نشوب خلافات بين المجني عليه وزوجته منذ 3 أشهر تركت على إثرها المنزل لتقيم مع شقيقها.

