شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مستمرة لإزالة الإشغالات بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن حملات إزالة المخالفات سوف تستمر بشكل شبه يومي على المدينة. وأشار «النجار» في تصريحات صحفية، إلى أن المهندس عادل عبدالعزيز والمهندس أحمد مصطفى نائبي رئيس الجهاز للتجمع الثالث والتجمع الأول، واللواء عماد الكدواني مساعد مدير الأمن لقطاع القاهره الجديده قادا حملة مكبرة بالتعاون مع قيادات شرطة المرافق ومباحث «التعمير» على التجمع الأول والتجمع الثالث.

و أكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملة اليوم على 100محل بالمجاورة الثالثة بالتجمع الأول، وتم إزالة كافة الإشغالات الموجودة ومصادرة عدد من الثلاجات وإزالة اللافتات المخالفة، وامتدت الحملة لإزالة مخالفات لعدد 80 محل بالمجاورة السادسة «التجمع الأول»، وتم إزالة جميع التعديات والإشغالات بالمجاورة، وتم إزالة جميع التعديات والإشغالات بمنطقة النقابات بالتجمع الثالث.