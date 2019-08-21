شكرا لقرائتكم خبر عن 3 من قيادات «التجارة والصناعة» يتقدمون باستقالاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم 3 من قيادات وزارة التجارة والصناعة، على مدار يومين، باستقالاتهم إلى عمرو نصار وزير التجارة، وسط حالة من الغموض حول الأسباب الحقيقية لها. وقدم كل من حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون المجالس التصديرية، وحسام عبدالعزيز، مستشار الوزير للصناعات الهندسية، والسفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات، استقالاتهم إلى الوزير.

ونفى حسام فريد، وجود خلافات مع وزير التجار والصناعة، مؤكدا لـ«المصري اليوم» أن أحد أسباب الاستقالة تعود إلى انتهاء مدة تكليفه، والتي استمرت نحو عام، وأنهى خلالها الملفات الموكلة إليه والتي تتعلق بتعميق التصنيع المحلى والبرنامج الجديد لدعم الصادرات الجديد وحل مشكلة المتأخرات، تم اعتمادهما من المجموعة الاقتصادية.

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ولم يتسن لـ«المصري اليوم» الحصول على رد من حسام عبدالعزيز، والمسؤول عن ملف استراتيجية صناعة السيارات وبرنامج الحوافز الخاصة بتوطين صناعة السيارات وجذب الشركات العالمية، وهذا الملف لم يصدر بشأنه حتى الآن أي قرارات حكومية.

وأشارت مصادر بالوزارة إلى أن «عبدالعزيز» حضر اجتماعا، أول أمس، مع رئيس الوزراء وشركات تصنيع الميكروباصات والأتوبيسات لمناقشة التوسع في تصنيع السيارات العاملة بالغاز الطبيعي في حضور وزير الصناعة، وبعدها تقدم باستقالته.

وفيما يتعلق باستقالة السفير خالد يوسف، قالت المصادر إنه «كان دائم الشكوى من ظروف العمل في الهيئة، وتعطل وصول مخصصاتها المالية، وإنه قدم استقالته منذ شهرين وتم قبولها أول أمس، ويستمر يوسف في إدارة الهيئة حتى الأول من سبتمبر المقبل لحين تعيين رئيس جديد».